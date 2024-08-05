لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تنظّم فعّالية لتعريف الأطفال بالقضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، فعّالية لتعريف الأطفال بالقضية الفلسطينية، والقدس، ومكانته الدينية، وكيفية غرس مفاهيم الانتماء للوطن.

جاء ذلك ضمن فعّاليات اليوم التضامني مع القضية الفلسطنية، الذي نظّمته نقابة الصحفيين المصرية، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وآمال الأغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية.

بدأ اللقاء بعزف السلامين الوطنيين لمصر وفلسطين، ثم قامت غادة علان مسؤول لجنة العلاقات الخارجية باتحاد المرأة الفلسطينية، والإعلامية نجوى أقطفيان بلجنة الإعلام بالاتحاد، بشرح خريطة فلسطين وألوان العلم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، والحق في الدفاع عن الأرض.

ثم أقيمت ورش رسم، وصلصال، وأنشطة فنية للأطفال، واختُتم اللقاء برفع علمي مصر وفلسطين، ثم قام الحضور بغناء النشيد الوطنى المصري، وبعض الأناشيد الوطنية الفلسطينية.

فيما توجّهت لجنة المرأة بالشكر لعضوات اتحاد المرأة الفلسطينية، غادة علان، ونجوى أقطفيان، والزميلة الصحفية هالة الشحات الصحفية بجريدة دوت الخليج، لجهودهم في إنجاح هذا اليوم.