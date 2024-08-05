دورى مهرجان العلمين الجديدة.. مسابقة رياضية متنوعة فى النسخة الثالثة للمهرجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:26 مساءً - اتفقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة التضامن الاجتماعي على إقامة دوري رياضي متنوع، في إطار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته المقبلة.

وأقيمت العديد من الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين الجديدة 2024 هذا الموسم، وفي مقدمتها مباراة أساطير الأهلي والزمالك وكذلك منافسات الكرة الطائرة وكرة السلة والملاكمة وغيرها من الأنشطة.

وتم الاتفاق على أن تشمل النسخة الثالثة من المهرجان العام المقبل دوريًا رياضيًا باسم دوري مهرجان العلمين الجديدة، ويشمل مسابقات في كرة القدم، والبادل، والكرة الشاطئية بأنواعها المختلفة.

وستشارك في هذا الدوري قطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب قطاعات الشركة المتحدة، وذلك في إطار جهود المهرجان لجذب جميع الفئات العمرية.

ومن الرياضات التي زينت المهرجان الرياضي بالعلمين الجديدة، الكرة الطائرة، بالإضافة إلى الفنون القتالية، وتنطلق منافسات الفنون القتالية 22 أغسطس، بينما تقام منافسات الطائرة 1 أغسطس.

وفى مبادرة جديدة لنبذ التعصب في الرياضة المصرية، من خلال مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية، تقام مباراة ودية بين أساطير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتشهد المباراة التي ستقام بين نجوم قطبي الكرة المصرية، على هامش مهرجان العلمين الجديد.