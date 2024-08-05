رؤى أحمد مدبولى تحصل على المركز الثانى علمى علوم بـ 403.5 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:26 مساءً - حصلت الطالبة رؤى أحمد محمد مدبولى على المركز الثانى علمى علوم على 403.5 درجة ، وذلك بعد اعتماد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم النتيجة.

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادى زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتى عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل



ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

رؤى أحمد محمد مدبولى