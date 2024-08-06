نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- أوائل الثانوية العامة 2024 وخطوات الحصول على النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميًا، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، وقد شملت القائمة هذا العام 36 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب والتخصصات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك عقب اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد مراجعة دقيقة من قبل لجنة متخصصة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

سيعقد الدكتور محمد عبد اللطيف مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء، 6 أغسطس 2024، للإعلان عن تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة 2024.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم تفاصيل دقيقة حول النتيجة النهائية وتكريم الأوائل في مختلف الفئات، بما في ذلك أوائل شعب علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، بالإضافة إلى المتفوقين من ذوي الهمم والمكفوفين، وطلاب مدارس STEM.

ضوابط اختيار الأوائل

أوضحت وزارة التربية والتعليم الضوابط التي يتم من خلالها اختيار أوائل الثانوية العامة 2024، والتي تتضمن:

اختيار الطلاب المتفوقين : يتم اختيار الأوائل بناءً على أعلى الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كل شعبة.

: يتم اختيار الأوائل بناءً على أعلى الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كل شعبة. الشروط الأساسية : يشترط أن يكون الطلاب مصريين، وأن يكونوا قد حضروا العام الدراسي بالكامل في مدارسهم.

: يشترط أن يكون الطلاب مصريين، وأن يكونوا قد حضروا العام الدراسي بالكامل في مدارسهم. استبعاد الطلاب الراسبين : يتم استبعاد الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

: يتم استبعاد الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي. تنوع المدارس: تشمل القائمة طلابًا من جميع أنواع المدارس، بما في ذلك الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

أوضحت الوزارة نسب النجاح في المواد المختلفة لهذا العام، حيث شهدت النتائج تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة:

الأحياء : بلغت نسبة النجاح 91%.

: بلغت نسبة النجاح 91%. علم النفس والاجتماع : وصلت نسبة النجاح إلى 92%.

: وصلت نسبة النجاح إلى 92%. الكيمياء : تخطت نسبة النجاح 92%.

: تخطت نسبة النجاح 92%. الجغرافيا : تجاوزت نسبة النجاح 92%.

: تجاوزت نسبة النجاح 92%. اللغة الأجنبية الأولى : بلغت نسبة النجاح 96.25%.

: بلغت نسبة النجاح 96.25%. التاريخ: وصلت نسبة النجاح إلى 96.43%.

كيفية الحصول على النتيجة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.

للحصول على النتيجة، اتبع الخطوات التالية: