عاجل:- نتيجة الثانوية العامة 2024: كل ما تحتاج لمعرفته

أحمد جودة - القاهرة - أسماء أوائل الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2024 ستُعتمد مساء اليوم الاثنين، 5 أغسطس 2024.

بعد اعتماد النتيجة، ستُعلن التفاصيل الرسمية خلال مؤتمر صحفي يعقد غدًا الثلاثاء، 6 أغسطس، في الساعة الثانية عشرة مساءً، سيتم خلال المؤتمر إعلان أسماء الأوائل وتفاصيل النتيجة بشكل رسمي.

رابط الحصول على النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميًا.

فور إعلان النتيجة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

خطوات الحصول على النتيجة

الدخول على الموقع: اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم. اختيار نتائج الامتحانات: ابحث عن أيقونة "نتائج الثانوية العامة 2024". إدخال البيانات: أدخل الاسم ورقم الجلوس في الحقول المخصصة. عرض النتيجة: اضغط على "استعلام" لعرض نتيجة الثانوية العامة 2024 فور إعلانها.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح في المواد الأساسية، والتي جاءت كما يلي: