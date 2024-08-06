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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024.. عاجل - بوابة دوت الخليج تنشر أسماء الأوائل.



نتيجة الثانوية العامة 2024، نتيجة الثانوية العامة 2024 أسماء الأوائل الأوائل، كشفت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، بعد أن قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتواصل معهم وتهنئتهم بالنجاح بعد أن تم اعتماد نتيجة الامتحانات خلال الأيام الماضية.

أوائل الثانوية العامة 2024، وكان قد أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية إلى أنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 وذلك بعد أن تم وضع اللمسات النهائية عليها من خلال إجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة.

وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج خلال السطور التالية أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 للقسم الأدبي والعلمي، والنسبة المئوية.

نتيجة الثانوية العامة 2024 أوائل القسم العلمي والنسبة المئوية

أوائل الثانوية العامة 2024 القسم العلمي

أوائل الثانوية العامة 2024 القسم العلمي

أوائل الثانوية العامة 2024 القسم العلمي

نتيجة الثانوية العامة 2024 أوائل القسم الأدبي والنسبة المئوية

أوائل الثانوية العامة 2024 القسم الأدبي

أوائل الثانوية العامة 2024 القسم الأدبي

ويمكن الحصول على نتيجة أوائل الثانوية العامة 2024 عبر بوابة دوت الخليج من خلال الخطوة التالية:-

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 لجميع الطلاب والطالبات

نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024، ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 مؤتمر صحفي خاص للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، وبعدها يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم

قم بالدخول على الرابط وزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي جوجل من هنا . وبعد الدخول على الصفحة قم بالبحث عن بوابة الثانوية العامة والتي ستجدها في الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بنتائج الثانوية العامة، ثم انقر عليها، وسيعمل الرابط مباشرة بعد إعلان النتائج. قم بإدخال رقم الجلوس بدقة في المكان المخصص له. ثم قم بالضغط على زر "عرض النتيجة": بمجرد التأكد من صحة رقم الجلوس. ستظهر لك النتيجة فور إدخال البيانات بشكل صحيح، والتي تتضمن درجاتك في جميع المواد والمجموع الكلي.

نتيجة الثانوية العامة 2024 نسب النجاح للعام الحالي

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024، أوائل الثانوية العامة 2024، وكانت قد أكدت بعض المصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة بالمقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع المجاميع الحاصلة على 95% خاصة بين طلاب علمى علوم.

وأشار المصدر إلى أن امتحان مادة الفيزياء والتى كان قد اشتكى منه عدد من الطلاب قد وصل نسبة النجاح فيه إلى 94.21%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية فى الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.

توجيه الشكر

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة، وذلك تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024، أسماء أوائل الثانوية العامة 2024، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نفت خلال الفترات الماضية حقيقة ما يتم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر التليجرام.