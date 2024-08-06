استقبال جماهيري لمحمد السيد صاحب برونزية أولمبياد باريس بعد وصوله القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 صباحاً -

وصل منذ قليل محمد السيد لاعب المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة إلى مطار القاهرة، بعدما حقق ميدالية برونزية تاريخية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في مدينة باريس الفرنسية وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

وكان في استقبال البطل المصري، وفدًا كبيرًا من وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجيرمي رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وفدًا من شركة روابط الرياضية، والكابتن طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.







كما كان هناك استقبال جماهيري كبير لبطل السلاح المصري، بعد تحقيقه إنجازًا كبيرًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا بمسرح المركز الأولمبي للاحتفال بالبطل المصري.

وحقق محمد السيد إنجازًا تاريخيًا وذلك بعد تحقيقه الميدالية الأولى لمصر في أولمبياد باريس والثانية للسلاح، ليسطر اسمه في تاريخ الرياضة المصرية.

وأصبح محمد السيد ثاني لاعب مصري يحقق ميدالية أولمبية في لعبة السلاح بعد اللاعب علاء الدين أبو القاسم الذي توج بفضية سلاح الشيش في أولمبياد لندن 2012.

وهنأ الكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، البطل المصري محمد السيد بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا معربًا عن فخره واعتزازه ببطل السلاح المصري وبالمستوى الفني الذي ظهر به خلال الأولمبياد.