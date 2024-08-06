مدير برنامج السيرك القومى لـ"قناة on": العلمين مدينة مصرية على طراز أوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - تحدث محمد أحمد على، مدير برنامج السيرك القومى المشارك فى مهرجان العلمين، عن عروض السيرك فى مهرجان العالم علمين، قائلا:"هذه النسخة من المهرجان تشهد تنظيم أكبر والمكان أصبح مبهر وجذاب ومجهز لإقامة الفعاليات بطريقة يستطيع الجمهور التواجد فيها فى أى وقت".

وأضاف محمد أحمد على، خلال استضافته ببرنامج "من العلمين" المذاع على قناة on، تقديم الإعلامى كريم كوجاك من مدينة العلمين الجديدة، أن طبيعة المكان تحتم على أن تكون الفقرات محدودة، وبنغيرها على مدار الأسبوع، ونحن متواجدون 4 أيام فى الأسبوع على مدار المهرجان".

ولفت محمد أحمد على إلى أن فقرة الساحر مشوقة للكبار والصغار، وجمهور السيرك لا يستطيع التخلى عن مشاهدته، وانا بافتخر إن بلدنا أنشأت مدينة العلمين وأتمنى أن المصريين ييجو هنا ويشاركوا ويشوفوا الجمال مكان على طراز أوروبى".

وذكر مدير برنامج السيرك القومى أن الجمباز رياضة أساسية فى السيرك، ولدينا مدربين على أعلى مستوى، وأتمنى أن يتم فتح مدرسة للسيرك، لافتا إلى أن السيرك يحضره جمهور من عدة دول ومنها دول أجنبية".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.