عاجل - تنسيق الجامعات.. تنسيق الكليات 2024 علمي علوم (القائمة الكاملة)

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أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الجامعات.. تنسيق الكليات 2024 علمي علوم.. تزداد عمليات البحث عن تنسيق الكليات 2024 علمي علوم تنسيق الجامعات 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024، وبدأ قطاع عريض من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بالبحث عن تنسيق الكليات 2024 علمي علوم حيث تتميز كليات المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم بالثبات النسبي في تواجدها خلال المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2024 على مدار السنوات السابقة.

القائمة الكاملة لطلاب المرحلة الأولى تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

ونستعرض في السطور التالية القائمة الكاملة لطلاب علمي علوم ضمن تنسيق الكليات 2024 وفقًا لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مدرجًا بجانبها الحد الأدنى للقبول وفقًا لـ تنسيق الكليات 2023 كمرجع استرشادي في حال رغبة الطالب في معرفة الحد الأدنى الذي يمكن أن يتمحور حوله للقبول بإحدى الكليات في حال رغبته في ذلك.

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373

صيدلة سوهاج 372.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 372

علاج طبيعي بورسعيد 371.5

علاج طبيعي بنها 371

علاج طبيعي جنوب الوادي 371

صيدلة جنوب الوادي 370.5

علاج طبيعي قناة السويس 370.5

علاج طبيعي السويس 370

صيدلة المنصورة 370

علاج طبيعي القاهرة 370

صيدلة أسيوط 369.5

علاج طبيعي بني سويف 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5

صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بور سعيد 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

صيدلة حلوان 367

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

طب بيطري المنصورة 362.5

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين بالدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الساعات القادمة بعد استلام المجمع التكراري من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعدما اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024،وبلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة أسماء الأوائل.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج، وننشر في السطور التالية نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن على بوابة دوت الخليج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.. استعلم الآن برقم الجلوس من هـنـــا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 نحو 745086 طالبا وطالبة، للشعبتين علمي وأدبي، أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية العام 2023 – 2024 خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى 20 يوليو الماضي، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 276211 طالبة وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم)، 391671 طالب وطالبة، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

المركز الأول: ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي.. المجموع 404.5.. محافظة المنوفية

المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف.. المجموع 403.5.. محافظة القليوبية

المركز الثالث: اياد يحيي حسن الشربيني.. المجموع 403.. محافظة دمياط

المركز الثالث مكرر: جنة ارق عبدالوهاب متولي.. المجموع 403.. محافظة الدقهلية

المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان.. مجموع 402.5.. محافظة الغربية

المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن.. مجموع 402.5.. محافظة قنا

المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم.. مجموع 402.. محافظة الشرقية

المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد احمد.. محموع 402.. محافظة الغربية

المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبدالمعطي.. مجموع 402.. محافظة أسيوط

المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة.. مجموع 402.. محافظة البحيرة

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة