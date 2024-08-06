عاجل - تنسيق الجامعات 2024-2025.. الحد الأدنى والمؤشرات الأولية لكليات علمي علوم

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أحمد جودة - القاهرة - تنسيق الجامعات 2024-2025.. الحد الأدنى والمؤشرات الأولية لكليات علمي علوم.. يترقب آلاف الطلاب والطالبات الإعلان عن تنسيق كليات علمي علوم 2024 - 2025، متسائلين عن الحد الأدنى والمؤشرات الأولية، وذلك بعدما اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2024، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 على أن يتم إعلان كل التفاصيل، ونسب النجاح خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2024-2025 والحد الأدنى للقبول وفقًا للمؤشرات الأولية بالنظر إلى تنسيق العام الماضي علمي علوم، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق كليات علمي علوم 2024-2025

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق كليات علمي علوم 2024-2025 والحد الأدنى للقبول وفقًا للمؤشرات الأولية، بسبب ارتفاع نسبة النجاح التي تجاوزت 81% هذا العام مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت نحو 78.81%، ومن المقرر أن يتم تنسيق كليات علمي علوم 2024-2025 رسميًا، من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تنسيق الكليات 2024، فيما تستعد معامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة لانطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2024 خلال أيام.

تنسيق كليات علمي علوم 2024 مرحلة أولى

وتأتي المؤشرات الأولية لتنسيق كليات علمي علوم 2024 مرحلة أولى، بالنظر إلى العام الماضي، فإنّه من المتوقع أن تأتي كما يلي:

مؤشرات تنسيق كلية الطب 2024 – 2025 يبلغ نحو 374.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان 2024 – 2025 يبلغ نحو 373 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الصيدلة 2024 – 2025 يبلغ نحو 367 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2024 – 2025 يبلغ نحو 369.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببني سويف 2024 – 2025 يبلغ نحو 88.29%.

مؤشرات تنسيق كلية العلوم 2024 – 2025 يبلغ نحو 356.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية 2024 – 2025 يبلغ نحو 344 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2024 – 2025 يبلغ نحو 352.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024 – 2025 يبلغ نحو 342 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس 2024 - 2025 يبلغ نحو 356.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الألسن 2024 – 2025 يبلغ نحو 342 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الإعلام 2024 – 2025 يبلغ نحو 318.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2024 – 2025 يبلغ نحو 278.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية تجارة إنجلش 2024 – 2025 يبلغ نحو 318 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2024 – 2025 يبلغ نحو 344.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح 2024 – 2025 يبلغ نحو 386 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2024 – 2025 يبلغ نحو 319 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التربية 2024 – 2025 يبلغ نحو 240 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التربية النوعية 2024 – 2025 يبلغ نحو 250 درجة.

مؤشرات تنسيق المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسب 2024 – 2025 يبلغ نحو 252 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية حقوق إنجلش 2024 – 2025 يبلغ نحو 250 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية اللغات والترجمة 2024 – 2025 يبلغ نحو 329 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية دار العلوم 2024 – 2025 يبلغ نحو 304 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الآداب 2024 – 2025 يبلغ نحو 250.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية حقوق 2024 – 2025 يبلغ نحو 250 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية رياض الأطفال 2024 – 2025 يبلغ نحو 205 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الزراعة 2024 – 2025 يبلغ نحو 254 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي 2024 – 2025 يبلغ نحو 250.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التجارة 2024 – 2025 يبلغ نحو 293 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية السياحة والفنادق 2024 – 2025 يبلغ نخو 246 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعدما اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024،وبلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة أسماء الأوائل.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج، وننشر في السطور التالية نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن على بوابة دوت الخليج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.. استعلم الآن برقم الجلوس من هـنـــا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 نحو 745086 طالبا وطالبة، للشعبتين علمي وأدبي، أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية العام 2023 – 2024 خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى 20 يوليو الماضي، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 276211 طالبة وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم)، 391671 طالب وطالبة، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

المركز الأول: ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي.. المجموع 404.5.. محافظة المنوفية

المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف.. المجموع 403.5.. محافظة القليوبية

المركز الثالث: اياد يحيي حسن الشربيني.. المجموع 403.. محافظة دمياط

المركز الثالث مكرر: جنة ارق عبدالوهاب متولي.. المجموع 403.. محافظة الدقهلية

المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان.. مجموع 402.5.. محافظة الغربية

المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن.. مجموع 402.5.. محافظة قنا

المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم.. مجموع 402.. محافظة الشرقية

المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد احمد.. محموع 402.. محافظة الغربية

المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبدالمعطي.. مجموع 402.. محافظة أسيوط

المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة.. مجموع 402.. محافظة البحيرة

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة