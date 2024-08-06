عاجل - مباشـر الآن تنسيق الجامعات.. توقعات كليات علمي وأدبي المرحلة الأولى 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مباشـر الآن تنسيق الجامعات.. توقعات كليات علمي وأدبي المرحلة الأولى 2024.. يقوم طلاب الثانوية العامة بالبحث عن تنسيق الكليات بشعتيها العلمي والأدبي للعام الدراسي الحالي 2024، عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 /2024.

توقعات تنسيق الكليات والجامعات للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025

مباشـر الآن تنسيق الجامعات.. توقعات كليات علمي وأدبي المرحلة الأولى 2024.. واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، وكذلك مؤشرات النجاح في كل شعبة ونسب النجاح سيتم وضع لجنة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لبدء تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2025/ 2024.

مباشـر الآن تنسيق الجامعات.. توقعات كليات علمي وأدبي المرحلة الأولى 2024.. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة في يوم 14 أغسطس المقبل.

توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

مباشـر الآن تنسيق الجامعات.. توقعات كليات علمي وأدبي المرحلة الأولى 2024.. وحرصت وزارة التعليم بطرح العديد من المؤشرات التي تتعلق بتنسيق الكليات، في المرحلة الأولى خلال المؤتمر الصحفي اليوم والتي جاءت وفقا للتوقعات الآتية:

تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم لعام 2024: 88.4%

تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة لعام 2024: 86%

تنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي لعام 2024: 75%

توقعات تنسيق الكليات علمي علوم لعام 2024

الطب البشري 94 ٪

طب أسنان 92 %

الصيدلة 90%

الطب البيطري 88.4%

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى علمي علوم

طب القاهرة 94 %.

طب دمياط 91 %.

طب أسيوط 92 %.

طب عين شمس 93.5 %.

طب بنها 91 %.

علاج طبيعي 89 %.

صيدلة القاهرة 92 %.

طب بيطري عين شمس. 90 %.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى علمى رياضة

كلية هندسة القاهرة 86 %

كلية هندسة المنصورة 85 %

كلية هندسة دمياط 85 %

كلية هندسة عين شمس 86 %

كلية هندسة الإسكندرية 85 %

كلية هندسة طنطا 84 %

كلية هندسة كفر الشيخ 83%

كلية هندسة الزقازيق 83 %

كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 83%

كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم 83%

كلية هندسة بور سعيد 82 %

كلية هندسة حلوان 84 %

كلية هندسة بنها 83%

كلية هندسة السويس 81 %

كلية هندسة بنها بشبرا 81 %

كلية هندسة سوهاج 81 %

كلية هندسة حلوان بالمطرية 80 %

كلية هندسة الطاقة أسوان 79 %

حاسبات ومعلومات سوهاج 71%

حاسبات ومعلومات قنا 70 %

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى ادبي

كلية اعلام 75%

كلية سياسة واقتصاد 80%

كلية الآداب 70 %

كلية الآثار 70%

كلية التربية 70%

كلية الألسن 65 ٪.

كلية التجارة 60 ٪.

كلية الحقوق 65%.

كلية السياحة والفنادق 55%

كلية العلوم السنيمائية 55%.

توقعات تنسيق الكليات الخاصة

الحد الأدنى لكلية الطب الخاص 87%

الحد الأدنى لكلية طب الأسنان 80%

الحد الأدنى لكلية الصيدلة 75%

الحد الأدنى لكلية الطب البيطري 72%

الحد الأدنى لكلية الإعلام 70 %

الحد الأدنى لكلية سياسة واقتصاد 68 %

الحد الأدنى لكلية هندسة 80%

خطوات التسجيل في تنسيق الجامعات 2024

ووفرت وزارة التربية والتعليم خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الكليات في بعض الخطوات التي يتبعها الطالب للتسجيل في الجامعات وفقًا للتسجيل الإلكتروني:

الخطوة الأولى: توجه إلى بوابة التنسيق الإلكتروني الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الخطوة الثانية: اضغط على تنسيق المرحلة الأولى من القائمة الرئيسية. الخطوة الثالثة: اختيار الشعبة. الخطوة الرابعة: إضافة الرقم الجلوس الخاص بك. الخطوة الخامسة: انتظر عدة دقائق سيظهر أمامك على الشاشة الكليات المتاحة لك وفقًا لمجموعك. الخطوة السادسة: اكتب رغبات الكليات بالترتيب. الخطوة السابعة: بعد التأكد من إتمام كافة الخطوات السابقة بشكل صحيح، اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ويبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعدما اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024،وبلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة أسماء الأوائل.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج، وننشر في السطور التالية نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن على بوابة دوت الخليج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.. استعلم الآن برقم الجلوس من هـنـــا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 نحو 745086 طالبا وطالبة، للشعبتين علمي وأدبي، أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية العام 2023 – 2024 خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى 20 يوليو الماضي، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 276211 طالبة وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم)، 391671 طالب وطالبة، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

المركز الأول: ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي.. المجموع 404.5.. محافظة المنوفية

المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف.. المجموع 403.5.. محافظة القليوبية

المركز الثالث: اياد يحيي حسن الشربيني.. المجموع 403.. محافظة دمياط

المركز الثالث مكرر: جنة ارق عبدالوهاب متولي.. المجموع 403.. محافظة الدقهلية

المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان.. مجموع 402.5.. محافظة الغربية

المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن.. مجموع 402.5.. محافظة قنا

المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم.. مجموع 402.. محافظة الشرقية

المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد احمد.. محموع 402.. محافظة الغربية

المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبدالمعطي.. مجموع 402.. محافظة أسيوط

المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة.. مجموع 402.. محافظة البحيرة

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة