عاجل - "لو كنت راسب".. موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - "لو كنت راسب".. موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024.. بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، يبحث العديد من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ لمعرفة موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

"لو كنت راسب".. موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024.. ويحق للطالب الراسب في مادة أو مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2024 دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

"لو كنت راسب".. موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024.. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت في بيان سابق لها موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024، حيث إنه من المقرر أن ينطلق خلال الفترة من 20 وحتي 30 أغسطس 2024، ولم يتم إعلان جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 حتى الآن.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

"لو كنت راسب".. موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024.. يذكر أن الطالب الحاصل على درجة اقل من نصف الدرجة النهائية للمادة يعتبر راسب بها، حيث جاء توزيع درجات المواد ب الثانوية العامة 2024 كالتالي:

الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة، بينما درجة النجاح من 40 درجة.

الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، بينما درجة النجاح من 25 درجة.

الدرجة النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، بينما درجة النجاح من 20 درجة.

الدرجة النهائية لمادة التاريخ 60 درجة، بينما درجة النجاح من 30 درجة.

الدرجة النهائية لمادة الجغرافيا 60 درجة، بينما درجة النجاح من 30 درجة.