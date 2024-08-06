نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نتيجة الثانوية العامة 2024.. تنسيق الكليات المتوقع الشعبة الأدبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - نتيجة الثانوية العامة 2024.. تنسيق الكليات المتوقع الشعبة الأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2024، تنسيق الكليات، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2024 في ساعات متأخرة من مساء أمس الإثنين الموافق 5 أغسطس، وبعد أن تم الإعلان عن النتيجة بدأت تزداد عمليات البحث عن تنسيق الكليات 2024 للشعبة الأدبية من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.

تنسيق الجامعات 2024، تنسيق الكليات 2024، وتتميز كليات المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2024 على مدار السنوات السابقة بالثبات.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة دوت الخليج لمتابعيها الكرام نعرض لكم في السطور التالية القائمة الكاملة لطلاب أدبي ضمن تنسيق الكليات 2024 وفقًا لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

تنسيق الثانوية العامة 2024.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الشعبة الأدبية

تنسيق الثانوية العامة 2024، تنسيق الكليات 2024، تنسيق الجامعات 2024.

كليات الألسن

تنسيق الكليات 2024

ألسن كفر الشيخ الحد الأدنى 368 درجة.

ألسن الفيوم الحد الأدنى 353.5 درجة.

ألسن بني سويف الحد الأدنى 350.5 درجة.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة الحد الأدنى 350 درجة.

ألسن المنيا الحد الأدنى 349 درجة.

ألسن عين شمس الحد الأدنى 355 درجة.

ألسن أسوان الحد الأدنى 348 درجة.

ألسن سوهاج الحد الأدنى 347.5 درجة.

ألسن الأقصر الحد الأدنى 346.5 درجة.

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية الحد الأدنى 356.5 درجة.

ظهرت رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2024.. عاجل - أسماء وصور أوائل الثانوية العامة القسم العلمي والأدبي والنسبة المئوية نتيجة الثانوية العامة 2024.. عاجل- بوابة دوت الخليج تنشر أسماء الأوائل

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة الحد الأدنى 366.5 درجة.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية الحد الأدنى 361 درجة.

سياسة واقتصاد السويس الحد الأدنى 358 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف الحد الأدنى 354.5 درجة.

كليات الإعلام والتكنولوجيا

إعلام عين شمس الحد الأدنى 351.5 درجة.

إعلام المنوفية الحد الأدنى 349 درجة.

إعلام القاهرة الحد الأدنى 355 درجة.

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس الحد الأدنى 345 درجة.

إعلام بني سويف الحد الأدنى 345 درجة.

إعلام جنوب الوادي الحد الأدنى 343 درجة.

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بورسعيد الحد الأدنى 339.5 درجة.

كليات الاثار

آثار دمياط الحد الأدنى 341 درجة.

آثار القاهرة الحد الأدنى 340 درجة.

آثار عين شمس الحد الأدنى 340 درجة.

آثار الفيوم الحد الأدنى 337 درجة.

آثار ولغات مطروح الحد الأدنى 336.5 درجة.

آثار أسوان الحد الأدنى 335 درجة.

آثار الأقصر الحد الأدنى 333.5 درجة.

آثار سوهاج الحد الأدنى 331.5 درجة.

آثار جنوب الوادي الحد الأدنى 331 درجة.

كليات التربية

تربية بور سعيد الحد الأدنى 338.5 درجة.

تربية عين شمس الحد الأدنى 331 درجة.

تربية الإسكندرية الحد الأدنى 330 درجة.

تربية الزقازيق الحد الأدنى 329.5 درجة.

تربية المنصورة الحد الأدنى 328.5 درجة.

تربية بنها الحد الأدنى 325.5 درجة.

تربية كفر الشيخ الحد الأدنى 321.5 درجة.

تربية حلوان الحد الأدنى 319.5 درجة.

تربية دمياط الحد الأدنى 318.5 درجة.

تربية مطروح الحد الأدنى 318.5 درجة.

تربية السويس الحد الأدنى 318.5 درجة.

تربية طنطا الحد الأدنى 325.5 درجة.

تربية دمنهور الحد الأدنى 323.5 درجة.

تربية المنوفية بشبين الكوم الحد الأدنى 323.5 درجة.

تربية قناة السويس بالإسماعيلية الحد الأدنى 323.5 درجة.

تربية مدينة السادات الحد الأدنى 317 درجة.

تربية بنات عين شمس الحد الأدنى 316 درجة.

تربية طفولة مبكرة الزقازيق الحد الأدنى 315.5 درجة.

تربية الفيوم الحد الأدنى 315.5 درجة.

تربية أسوان الحد الأدنى 314 درجة.

تربية المنيا الحد الأدنى 313 درجة.

تربية الوادي الجديد 308.5.

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308.

تربية جنوب الوادي بالغردقة 308.

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308.

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308.

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5.

تربية بني سويف 310.5.

تربية العريش 309.5.

تربية أسيوط 309.5.

تربية جنوب الوادي 307.

تربية سوهاج 306.5.

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5.

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5.

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302.

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301.

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5.

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5.

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300.

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300.

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300.

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5.

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5.

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299.

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299.

تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5.

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297.

تربية (طفولة) كفر الشيخ 296.

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296.

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5.

تربية (طفولة) عين شمس 294.50.

تربية نوعية القاهرة 293.5.

تربية (طفولة) طنطا 293.5.

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5.

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5.

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292.

تربية (طفولة) السويس 292.

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5.

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5.

تربية طفولة مبكرة القاهرة 291.

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290.

تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5.

كليات التجارة

تجارة عين شمس 309.

تجارة القاهرة الحد الأدنى 314 درجة.

تجارة وإدارة أعمال حلوان الحد الأدنى 314 درجة.

تجارة العريش الحد الأدنى 313.5 درجة.

تجارة دمياط الحد الأدنى 315 درجة.

تجارة الإسكندرية 310.5.

تجارة جنوب الوادي 305.5.

تجارة المنصورة 305.5.

تجارة الزقازيق 305.5.

تجارة بنها 300.

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5.

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5.

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5.

تجارة كفر الشيخ 296.

تجارة بور سعيد 296.

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295.

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5.

تجارة أسوان 294.5.

تجارة طنطا 294.

تجارة دمنهور 294.

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5.

تجارة السويس 292.

تجارة بني سويف 291.5.

تجارة مدينة السادات 289.5.

تجارة أسيوط 289.5.

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5.

كليات الآداب

آداب القاهرة 325.

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5.

آداب عين شمس 317.5.

آداب بنات عين شمس 302.5.

آداب الإسكندرية 312.

آداب حلوان 312.

آداب العريش 327.

آداب بنها 307.

آداب انتساب موجه عين شمس 300.

آداب انتساب موجه العريش 299.

آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5.

آداب المنوفية بشبين الكوم 298.

آداب دمياط 297.

آداب الفيوم 297.

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297.

آداب المنصورة 296.5.

آداب انتساب موجه حلوان 295.5.

آداب طنطا 295.5.

آداب الزقازيق 293.5.

آداب بور سعيد 293.5.

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293.

آداب أسوان 292.5.

آداب انتساب موجه بنها 292.5.

آداب كفر الشيخ 291.5.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291.

آداب دمنهور 290.5.

كليات الحقوق

حقوق دمياط 312.

حقوق سوهاج 306.5.

حقوق بور سعيد 303.5.

حقوق كفرالشيخ 302.5.

حقوق القاهرة 291.

حقوق المنيا 290.

كليات فنون جميلة

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5.

فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5.

فنون جميلة (فنون) المنصورة 315.

فنون جميلة (فنون) المنيا 301.

فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5.

فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5.

كليات دار العلوم

دار العلوم القاهرة 304.

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5.

كليات الإعاقة والتأهيل

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345.

الاعاقة والتأهيل بني سويف 337.

كلية السياحة والفنادق

سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5.

تنسيق الكليات 2024.. موعد بداية تسجيل الرغبات

تنسيق الكليات 2024

تنسيق الكليات 2024، تنسيق الكليات 2024 الشعبة الأدبية، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عن موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين بالدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الساعات القادمة بعد استلام المجمع التكراري من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن يتم عقد مؤتمر وزير التربية والتعليم ظهر اليوم بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن كافة تفاصيل النتيجة، وسيتم فتح تسجيل الرغبات بعد إعلان النتيجة بحد أقصى 3 أيام، ويستمر التسجيل لمدة 5 أيام متواصلة.

ويمكن الوصول لرابط تسجيل الرغبات لتنسيق الكليات عبر الرابط التالي:- ويمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا .

فيديو توضيحي لخطوات تسجيل الرغبات خطوة بخطوة

خطوات تسجيل تنسيق الثانوية العامة 2024

ويمكن للطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العامة تسجيل رغبات القبول بالجامعات من خلال الخطوات التالية:-

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا . ثم قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك. وفي الخطوة التالية قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مناسب لك مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-