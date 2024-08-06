توافد وإقبال كبير على القافلة الشاملة لجامعة القاهرة في ”رأس غارب” في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - القافلة أجرت الكشف الطبي على 1653 حالة مرضية في مختلف التخصصات واستهدفت 580 مواطن لرفع الوعي والتثقيف الصحي

نجحت القافلة الطبية التوعوية التي أطلقتها جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، لمدينة "رأس غارب" بمحافظة البحر الأحمر، في تحقيق أهدافها وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة حياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجًا، حيث توافد مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها القافلة، وذلك بالتعاون بين جامعة القاهرة وشركة بترول خليج السويس "جابكو" إحدى شركات قطاع البترول.

وأجرت الفرق الطبية بالقافلة الكشف الطبي على 1653 حالة مرضية في مختلف التخصصات، كما تم استهداف 580 مواطن لرفع الوعي والتثقيف الصحي من خلال الندوات التي عقدتها القافلة بالتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة برأس غارب.

واستمرت القافلة الطبية بمدينة رأس غارب لمدة 3 أيام، حيث ضمت فريق طبي من 5 كليات هي: كلية طب قصر العيني، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وشملت القافلة تخصصات في الأمراض الجلدية، والأمراض الباطنة، والرمد، والعظام، وأمراض النساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى عيادة الأطفال، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا.

وتعد قافلة رأس غارب هي باكورة تعاون بين جامعة القاهرة وقطاع البترول المصري في المسئولية المجتمعية؛ حيث ستشهد الفترة المقبلة عقد برتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع شركة خليج السويس "جابكو" للمزيد من الشراكة المجتمعية التطبيقية مع جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تحرص على المشاركة بقوة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.