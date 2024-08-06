إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل زيارة وزير المالية لمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - سلط برنامج العلمين من قلب مدينة العلمين الجديد، الضوء على جولة أحمد كجوك، وزير المالية، برفقة عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد وزير المالية خلال جولته الميدانية بمدينة العلمين الجديدة ومؤتمره الصحفي، مشددًا على أن مدينة العلمين دشنت بشكل ممتاز ونفتخر بها.

وعن الزيارة، أشار “ عبد الجواد”، إلى أن "وزير المالية زار المسرح الروماني والمنطقة الشاطئية وعروض مسرح يو آرينا، وفكرة وجود المسؤول على أرض الواقع ويقابل الناس ويتحدث معهم ويقابل المصنعين ومقدمي الخدمات المختلفة على أرض الواقع شيء في منتهى الجمال".

ويقدم الإعلاميان إبراهيم عبد الجواد ولما جبريل، اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج صباح العلمين من قلب مدينة العلمين الجديدة، في الفترة من 7 إلى 8 صباحا.

وينقل برنامج صباح العلمين فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ويعرض البرنامج على قنوات الحياة وسي بي سي وأون وأون تايم سبورتس والراديو ميجا ونغم وشعبى وراديو هيتس- راديو النيل وراديو أون سبورت والراديو 9090.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.