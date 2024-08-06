نائب وزير الصحة يوصى بتيسير تسجيل المستفيدين من حملة «100 يوم صحة»

أكد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، على إرسال لجان يومية من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، لمتابعة جداول الحضور والانصراف اليومي، وجدول نوبتجيات الأطقم الطبية والإدارية بمركز طبي التجمع الأول، وذلك لفحص أعداد القوى البشرية، ومتابعة الخدمة الطبية للمقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بمركز طبي «التجمع الأول»، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ زيارته بمتابعة الخطوات التي تتم لحصول المواطنين على الخدمة الطبية، بداية من قطع التذاكر وفتح الملف، وصولاً إلى الحصول على الخدمة الطبية، كما اطلع على جدول الحضور والانصراف لجميع العاملين بالمركز من أطقم طبية وإدارية، وحرص على الاستماع لشكاوى المواطنين، موجهًا بتقليل الوقت الزمنى لانتظار المرضى للحصول على الخدمة الطبية.

وأشار «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد غرفة تقديم خدمات حملة «100 يوم صحة» واطلع على أخر الإحصائيات منذ انطلاق الحملة، حيث أوصى نائب الوزير بوجود فريق من الدعم الفني للتيسير على الأطقم الطبية في تسجيل أعداد المترددين يومياً للحصول على خدمات الحملة، كما تفقد خدمات مبادرة صحة المرأة، والاعتلال الكلوي، موصياً بتوفير كافة سبل الراحة للأطقم الطبية العاملة بالمبادرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير استكمل جولته بتفقد عيادات الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلية، وقسم المعمل للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين، كما استمع لشكوى أحد المرضى داخل عيادة الأسنان، وأوصى بحصوله على الإجراء الطبي المناسب له في الحال، كما تابع ميكنة منظومة صرف الألبان بالصيدلية، وتأكد من عدم وجود أي نواقص للأدوية.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد عيادة «صديقة الشباب» والتي تقدم خدمات التغذية العلاجية والنفسية والسلوكية للشباب والمراهقين، بالإضافة إلى تفقد مكتب الخدمة الاجتماعية والمشورة، وسكن الأطباء، كما تفقد الغرفة الخاصة بالمخزن موصياً، بتطبيق إجراءات الحماية المدنية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير حرص على تفقد مكتب التطعيمات، لمتابعة منظومة ميكنة التطعيمات، كما اطلع على المنظومة الجديدة لميكنة المواليد والوفيات.