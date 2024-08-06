وزارة الرى تطلق حملة إعلامية لزيادة الوعي بأهمية المياه والحفاظ عليها من الهدر

وتستهدف الحملة زيادة وعى شرائح مختلفة من المصريين بأهمية المياه والحفاظ عليها من الهدر او التلوث، وقد وجه الدكتور هاني سويلم بالاستفادة من المنشآت المائية المملوكة للوزارة من قناطر وكبارى وترع مبطنة، فى رسم وكتابة شعارات الحملة والتى هى مرتبطة عضويا بالحفاظ على تلك المنشآت.

كما وجه بأهمية وضع نظام لتقييم ومتابعة أنشطة الحملة بما يعكس بشكل واضح درجة وصولها لاهدافها،مع التركيز على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى التى تقبل عليها الشرائح الشبابية بشكل واسع .