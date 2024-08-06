نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2024: موعد اختبارات القدرات وكيفية التسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، يتطلع الطلاب إلى اختيار الرغبات المتاحة لهم، ومن ضمن الخطوات الهامة في هذه المرحلة، تسجيل اختبارات القدرات للعام الدراسي 2024.

في هذا السياق، نقدم للطلاب كل ما يحتاجون معرفته حول اختبارات القدرات ومواعيدها.

أخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات 2024

أعلن مكتب التنسيق أن آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات للعام 2024 هو الخميس المقبل، 8 أغسطس 2024.

ويتيح الموقع الإلكتروني لمكتب التنسيق للطلاب التسجيل على مدار الساعة، مما يوفر لهم فرصة التسجيل في أي وقت قبل انتهاء المهلة المحددة.

الكليات التي تحتاج لأداء اختبارات القدرات 2024

تتطلب بعض الكليات أداء اختبارات قدرات، وتشمل:

كليات الفنون الجميلة : فنون وعمارة.

: فنون وعمارة. كليات الفنون التطبيقية : في جامعات حلوان، دمياط، بنها، وبني سويف.

: في جامعات حلوان، دمياط، بنها، وبني سويف. كلية التربية الموسيقية : جامعة حلوان.

: جامعة حلوان. كلية التربية الفنية : بالزمالك وجامعة المنيا.

: بالزمالك وجامعة المنيا. كليات التربية الرياضية .

. كليات التربية النوعية : تشمل التربية الفنية، التربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي في جامعة المنصورة.

: تشمل التربية الفنية، التربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي في جامعة المنصورة. شعبتا التربية الفنية : بكليتي التربية بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس، وكليتي التربية بالسويس وجامعة السويس.

: بكليتي التربية بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس، وكليتي التربية بالسويس وجامعة السويس. كلية التربية بالإسماعيلية: شعبة التربية الموسيقية في جامعة قناة السويس.

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2024

يمكن للطلاب تسجيل طلب أداء اختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق. للانتقال إلى الموقع، يمكن زيارة رابط تسجيل اختبارات القدرات.

كيفية التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2024

تتمثل خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات في النقاط التالية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني. الانتقال إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات. إدخال رقم الجلوس. إدخال الرقم القومي. الضغط على "متابعة". ستظهر بيانات الطالب الشخصية. الضغط على "متابعة". اختيار أنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن والمواعيد. اختيار نوع اختبار القدرات والمواعيد، ثم تحديد موعد للانتقال إلى الكلية. بعد الانتهاء من التسجيل، يتم طباعة إيصال يشمل المعلومات التالية: