نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب اعتمادها رسميًا.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالخطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم النتيجة مساء الأمس وأعلنت أسماء الأوائل.

يترقب الطلاب الآن مؤتمر النتيجة للحصول على نتائجهم برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم. اضغط على بوابة الثانوية العامة. اختر أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024. سجل رقم الجلوس والاسم ثم اضغط على إظهار النتيجة.

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024

ستعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا اليوم في تمام الساعة 12 ظهرًا لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.

أوائل الثانوية العامة 2024

شعبة علمي رياضة: المركز الأول: الطالب محمد هاني سعيد محمد محمود من محافظة الإسماعيلية، بمجموع 405.5. المركز الثاني مكرر: الطالب محمد أحمد محمد أحمد الحسيني من محافظة البحيرة، بمجموع 405. المركز الثاني مكرر: الطالب محمد شريف محمد الأمير هريدي قاسم من محافظة القليوبية، بمجموع 405. المركز الثاني مكرر: الطالبة نورهان نبيل عبدالعظيم صالح من محافظة القاهرة، بمجموع 405. المركز الخامس: الطالب أحمد فتحي عبدالقوي عبدربه من محافظة قنا، بمجموع 405. المراكز السادسة مكرر: الطالب محمد أحمد تامر صلاح الدين يوسف من محافظة القليوبية، بمجموع 403.5. الطالب مايكل رضا عياد ملاك جرجس من محافظة القاهرة، بمجموع 403.5. الطالب محمد أحمد أبو الفتوح قرني من محافظة الإسكندرية، بمجموع 403.5. الطالب يوسف أبوغنام محمد أبوزيد عبود من محافظة كفر الشيخ، بمجموع 403.5. المراكز العاشر مكرر: الطالب علي أحمد حسن محمد عبدالحافظ من محافظة الإسماعيلية، بمجموع 403. الطالب عمر محمد أحمد محمد هلال من محافظة المنوفية، بمجموع 403.



درجات النجاح في الثانوية العامة 2024