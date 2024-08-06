نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى تبدأ في 24 أغسطس الجارى.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%

ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم خلال المؤتمر تفاصيل النتيجه، والاحصائيات الخاصة بكل شعبه وكل مادة بالإضافة إلي شرائح المجاميع، وتفاصيل تقديم طلبات التظلمات من النتائج وموعد امتحانات الدور الثاني.

وأعلنت الوزارة، قائمة أوائل الثانوية العامة، بعدد 38 طالب وطالبة بالشعب الثلاثة وطلاب الدمج وطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وحصلت الأول على الشعبة العلمي علوم 404.5، والأول في شعبة علمي رياضة حصل على 405.5، وحصل الأول في شعبة أدبي على 394.5، والاول علمي علوم في مدارس المتفوقين حصل على 666.98 درجة، والأول علمي رياضة 671.91 درجه بمدارس المتفوقين، والأول مكفوفين حصل على 392 درجة، والأول دمج شعبة علمي علوم حصل على 396 درجه، وشعبة علمي رياضة دمج حصل على 394 درجة، والشعبة الأدبية دمج حصل على 407.