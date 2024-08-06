نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تستهل زيارتها إلى الغربية بلقاء وزير العمل والمحافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء زيارة لمحافظة الغربية تستهلها بلقاء السيد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ورحب محافظ الغربية بوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الضيوف على أرض عروس الدلتا، معربًا عن سعادته بتواجدهم اليوم في عدد من الفعاليات لدعم الأسر الأولى بالرعاية، موجها شكره وتقديره لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مثمنا الدور المتميز والجهود التي يبذلها التحالف ومؤسسة صناع الخير على أرض المحافظة في كافة المجالات بما يصب في صالح المواطنين في المقام الأول.

و شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة ووزارتي التضامن والعمل في أكثر من مجال خاصة دعم الاسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مناقشة التمكين الاقتصادي لأهالي مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ظل المقومات الهائلة التي تمتلكها محافظة الغربية وتدفعها لتحقيق تنمية اقتصادية كبرى.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظ الغربية افتتاح مدرسة حنون الثانوية للبنات، وذلك بعد قيام مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك QNB برفع كفاءتها، فضلا عن تفقد القافلة الطبية المتكاملة التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية.

كما ستشهد الزيارة تفقد نموذج المحاكاة لبرنامج الإقراض والإدخار الرقمي « تحويشة» الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف بالشراكة مع بنك مصر.

ومن المقرر أن تفتتح الدكتورة مايا مرسي مركز استدامة للحرف التراثية والمشغولات اليدوية، والذي تم إنشاؤه بتمويل من بنك مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بالتوجه لقرية شبرابلولة بمركز ومدينة قطور لتفقد مصنع فخري لإنتاج العطور وعجينة الياسمين، حيث ينتج بهذه القرية أكثر من نصف العجينة الخاصة باستخراج عطر الياسمين في العالم.

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