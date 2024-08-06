أخبار مصرية

مزاعم معاد تدويرها.. مصدر أمني ينفي أكاذيب انتهاك حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية وصفحات مواقع تواصل إجتماعى  تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الأوضاع داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

وأكد المصدر أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تلك المزاعم تؤكد على حالة اليأس التى تشهدها الجماعة الإرهابية والتى دأبت على نشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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