وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: مهرجان العلمين الجديدة جذب انتباه العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أكد النائب شحاتة أبوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مهرجان العلمين الجديدة ساهم في الترويج للمدينة وجعلها تتصدر قائمة الوجهات السياحية، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة تحولت إلى مدينة جاذبة للسياحة العالمية خلال فترة قليلة.

وأضاف النائب شحاتة أبوزيد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مهرجان العلمين يعد انطلاقة حقيقية لدعم وتنشيط السياحة في مصر، لاسيما ف ظل التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مهرجان العلمين شهد إقبالًا كبيرًا ما جعله من القوى الناعمة التي تعزز مكانة الدولة المصرية فنيًا وثقافيًا، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية والأنشطة المتنوعة التي يقدمها المهرجان، لافتًا إلى أن المهرجان نجح في جذب انتباه العالم إلى مدينة العلمين.

وأشار النائب شحاتة أبوزيد إلى أن مهرجان العلمين يعزز من جذب السياح، ويبرز مصر كوجهة سياحية رئيسية، بفضل الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية التي يقدمها، الأمر الذي يسهم في زيادة الفعاليات السياحية في البلاد.

من جانبه، قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الثانية عكس العديد من المزايا أهمها الحفاظ على القوى الناعمة المصرية، وذلك من خلال إقامة أنشطة فنية وثقافية ورياضية، وتقديم محتوى هادف وبتنظيم على أرض مصرية خالصة.

وأكد سعدة، في تصريحات صحفية، أن مهرجان العلمين يعد واحدًا من المواسم الكبيرة التي ينتظرها جمهور كبير من المصريين، ليس فقط من الناحية السياحية، وإنما تلبيته لكل الأذواق لكل المصريين ما بين الثقافي والفني والرياضي، بالإضافة إلى النواحي الترفيهية للمهرجان، كما أنه يؤكد على الهوية المصرية ويعكس اكتمال الأعمال بأركانها المختلفة بأيادٍ وعقول مصرية.

ولفت إلى أن مهرجان العلمين يدعم الاقتصاد المصري من حيث الترويج للساحل الشمالي بصفة عامة قرابة ألف كيلومتر على ساحل المتوسط شمال مصر وجنوب القارة العجوز القارة الأوروبية، ويسوق لمنطقة ذات مناخ جذاب وشواطئ رائعة.