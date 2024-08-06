وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان تبدأ 24 أغسطس الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:32 مساءً - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى 24 أغسطس الجارى.

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قرابة 38 طالب وطالبة حيث تفوقت الطالبات باجمالى 20طالبة مقابل 18 طالب فقط، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قائمة أوائل شعبة علمى علوم هى " ندى رمضان عبد الونيس بمجموع درجات 404.5 درجة وهى الاولى فى شعبة علمى علوم ورؤى احمد محمد الثانى بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403.3 واياد يحيى حسن بمجموع درجات 403 وهو الثالث بشعبة علمى علوم وجنة طارق الثالث مكرر بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403. وزياد مصطفى حسن الخامس مكرر شعبة علمى علوم بمجموع 402.5 ومريم إيهاب بمجموع 402.5 الخامس مكرر شعبة علمى علوم وحسن محمد حسن السابع مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ورهف محمد توفيق السابع مكرر بمجموع 402 درجة وسلمى محمود فرغلى السابع مكرر بمجموع 402 درجة وفلوباتير سعيد يعقوب السابع مكرر بمجموع 402.