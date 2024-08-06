نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. بدء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بالمدينة التعليمية، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

ويعلن وزير التعليم خلال المؤتمر تفاصيل النتيجه، والاحصائيات الخاصة بكل شعبه وكل مادة بالإضافة إلى شرائح المجاميع، وتفاصيل تقديم طلبات التظلمات من النتائج وموعد امتحانات الدور الثانى.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%

وأعلنت الوزارة، قائمة أوائل الثانوية العامة، بعدد 38 طالب وطالبة بالشعب الثلاثة وطلاب الدمج وطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وحصلت الأول على الشعبة العلمي علوم 404.5، والأول في شعبة علمي رياضة حصل على 405.5، وحصل الأول في شعبة أدبي على 394.5، والأول علمي علوم في مدارس المتفوقين حصل على 666.98 درجة، والأول علمي رياضة 671.91 درجه بمدارس المتفوقين، والأول مكفوفين حصل على 392 درجة، والأول دمج شعبة علمي علوم حصل على 396 درجه، وشعبة علمي رياضة دمج حصل على 394 درجة، والشعبة الأدبية دمج حصل على 407.