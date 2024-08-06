نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة 2024: تفاصيل ومؤشرات النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024 رسميًا يوم أمس، ينطلق مؤتمر صحفي هام اليوم في تمام الساعة 12 ظهرًا للإعلان عن تفاصيل النتائج وتهنئة الأوائل في جميع الشعب.

يُعقد المؤتمر برئاسة محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، ويشهد حضور الطلاب الأوائل من جميع الأقسام، بما في ذلك علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، مدارس المتفوقين، مدارس المكفوفين، ومدارس الدمج.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد المؤتمر الصحفي، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. يمكن متابعة البث المباشر للإعلان عن النتائج على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024:

يمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بعد الإعلان، عبر الرابط [هنا].

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024:

1. الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

2. اختيار أيقونة نتائج الامتحانات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024.

3. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

4. الضغط على أيقونة الاستعلام لعرض النتيجة.

أوائل الثانوية العامة 2024

يتم اختيار أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية، التجريبية، الخاصة، مدارس الدمج، والمدارس المكفوفين.

يتم استبعاد الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي. تقوم الكنترولات بتحديد أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات وترسلها إلى وزارة التعليم.

تشمل قائمة الأوائل هذا العام جميع التخصصات: علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، مدارس المتفوقين، ومدارس المكفوفين والدمج.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة، كشفت وزارة التربية والتعليم عن مؤشرات نسب النجاح في 9 مواد رئيسية، والتي جاءت كما يلي:

- **مادة الكيمياء:** أكثر من 92%

- **مادة الجغرافيا:** أكثر من 92%

- **مادة اللغة الأجنبية الأولى:** 96.25%

- **مادة علم النفس والاجتماع:** 92%

- **مادة اللغة العربية:** 96.62%

- **مادة اللغة الأجنبية الثانية:** 97.88%

- **مادة الفيزياء:** 94.21%

- **مادة الأحياء:** 91%

- **مادة التاريخ:** 96.43%

تعد هذه النتائج مؤشرًا على الأداء الجيد للطلاب هذا العام، وتتيح لهم التقدم بثقة إلى المراحل التعليمية التالية.