توقعات تنسيق المرحلة الأولى.. الحد الأدنى لعلمى علوم 89% والشعبة الهندسية 84%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:33 مساءً - كشف المجمع التكرارى والإحصائى لنتيجة الثانوية العامة 2024، عن ارتفاع نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة بنتيجة هذا العام لتسجل 81.3% مقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023، والتي سجلت نسبة النجاح المئوية 78.8%، وهو ما يشير إلى وجود توقعات فى ارتفاع الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

كما كشف إحصاء شهادة الثانوية العامة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عن ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع من 95 % إلى أقل من 100% بنسبة 0.66%، مقارنة بـ 0.39% بنتيجة الثانوية العامة 2023، وهو ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى لجميع الشعب علمى علوم والشعبة الهندسية والشعبة الأدبية.

بالنظر فى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى عام 2023 نجد أنه سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق .

وبالمقارنة مع نتيجة الثانوية العامة 2024، يتكشف لنا توقعات الحد الأدنى للتنسيق، لترتفع هذا العام بنسبة تتراوح من 1% لـ 2 % فى كل الشعب العلمية والهندسية والأدبية، وبالتالي يتراوح فإن الحد الأدنى لشعبة علمى علوم لن يقل ما بين 89 % وحتى 91 % والشعبة الهندسية يتراوح بين 84 % وحتى 86 % والحد الأدنى للشعبة الأدبية ما بين 71 % وحتى 73 %.