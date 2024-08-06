رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام لـ"صوت الأمة": مصر مليئة بالمواهب الشابة.. ونستهدف تطوير مهارات كتابة الاسكربت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:33 مساءً - وقعت أكاديمية المتحدة للإعلام بروتكول تعاون مع أكاديمية الفنون بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وتضمن البروتكول تعاون بين الاكاديميتن والعمل علي اكتشاف المواهب بالمحافظات وتنظيم تدريبات في مجالات كتابة الاسكربت والمحاور التلفزيوني وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المهنية سواء معهد السينما أو المسرح أو النقابات الفنية

من جهتها قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمة المتحدة للإعلام إن التعاون مع أكاديمية الفنون يستهدف تطوير الأدوات الاعلامية، للشباب والطلاب، وفتح آفاق جديدة للإبداع، كذلك تبادل الخبرات بين الجانبين وإطلاق مشروعات مشتركة في مجال الإعلام ووالفنون.

وأضافت رداً على سؤال "صوت الأمة"، حول بداية تنفيذ هذا التعاون أنه "سيتم البدء بورش تدريب حول كتابة الاسكربت، والمحاور التلفزيوني حيث سيتم اتمام التدريب والعمل على إنتاج عمل فني بعد انتهاء فترة التدريب".

وأضافت عبد الدائم، أن التعاون يستهدف المواهب الشابة، خاصة أن الدولة المصرية مليئة بالمواهب الشابة في كافة المجالات لذلك سيتم العمل علي اكتشاف وتقديم هذه المواهب، وتقديمها لسوق العمل.

وقدمت الشكر لكل من شارك في هذا التعاون والعمل علي اتمامه سواء من جانب أكاديمية الفنون أو من جانب الشركة المتحدة مشيرة إلى أن التعاون سيكون مع هيئات التدريس، وعمل برامج تدريبة وتطوير المهارات الشابة في مجال كتابة الاسكربت، كذلك برنامج المحاور التلفزيوني الأول بحيث يتم خلق جيل من المحاورين.