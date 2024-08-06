نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن فئات المجموع بنتيجة الدور الأول بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب فئات المجموع بنتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024، وجاء كالتالي:

- من 95% إلى أقل من 100%:0.66%

- من 90% إلى أقل من 95%: 5.57%

- من 85% لأقل من 90%: 9.84%

- من 80% لأقل من 85%: 11.83%

- من 75% لأقل من 80%: 13.52%

- من 70% لأقل من 75%: 14.51%

- من 65% لأقل من 70%: 14.70%

- من 60% لأقل من 65%: 13.32%

- من 55% لأقل من 60%: 10.31%

- من 50% لأقل من 55%: 6.06%

أعلن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2024، احصائيات النجاح في نتيجة الثانوية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول



وجاءت الاحصائيات كالتالي



- عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة 729835 طالب وطالبة وحضر منهم 726648 ونجح منهم 590992 وعدد طلاب الدور الثاني 96984.



ـ وجاءت نسبة النجاح للبنين 84.7% والبنات 78.7% الاجمالي في نسبة النجاح 81.3.



ـ وجاءت نوعية المدارس في مدارس الثانوية العامة 86.9%، الرسمي لغات 88.6%، مدارس خاصة 74.3% مدارس خاصة لغات 91.5%، منازل وخدمات 56.2%.

ـ وجاءت نسبة الشعبة العلمية علوم 80.64%، الشعبة العلمية رياضة 86.36% والشعبة الادبية 80.27%.



وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.

وأعلنت الوزارة، قائمة أوائل الثانوية العامة، بعدد 38 طالب وطالبة بالشعب الثلاثة وطلاب الدمج وطلاب المكفوفين وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وحصلت الأول على الشعبة العلمي علوم 404.5، والأول في شعبة علمي رياضة حصل على 405.5، وحصل الأول في شعبة ادبي على 394.5، والاول علمي علوم في مدارس المتفوقين حصل على 666.98 درجة، والاول علمي رياضة 671.91 درجه بمدارس المتفوقين، والاول مكفوفين حصل على 392 درجة، والاول دمج شعبة علمي علوم حصل على 396 درجه، وشعبة علمي رياضة دمج حصل على 394 درجة، والشعبة الادبية دمج حصل على 407.