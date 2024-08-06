نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن 96984 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2024 احصائيات النجاح في نتيجة الثانوية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول

وأعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة 729835 طالب وطالبة وحضر منهم 726648 ونجح منهم 590992 وعدد طلاب الدور الثاني 96984.

كما أعلن ضاهر أن نسبة النجاح للبنين 84.7% والبنات 78.7% الاجمالي في نسبة النجاح 81.3، حيث جاءت نسبة الشعبة العلمية علوم 80.64%، الشعبة العلمية رياضة 86.36% والشعبة الادبية 80.27%.



وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.