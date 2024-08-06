نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نسبة نجاح الثلاث شعب بنتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2027 احصائيات النجاح في نتيجة الثانوية خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول



وأعلن ضاهر، أن نسبة النجاح بالشعبة العلمية علوم بلغت 80.64%، ونسبة الشعبة العلمية رياضة بلغت 86.36% ونسبة الشعبة الادبية بلغت 80.27%.



حيث جاء عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة 729835 طالب وطالبة وحضر منهم 726648 ونجح منهم 590992 وعدد طلاب الدور الثاني 96984.



وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.