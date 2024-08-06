مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النار مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام ) عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق إتهامه فى عدد (8) قضايا أبرزها "مخدرات") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وإتخاذه من دائرة قسم شرطة الغنايم بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام - بندقية آلية – طبنجة – 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية – 2 ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.