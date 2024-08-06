ضبط قرابة مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة –له معلومات جنائية) بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بأرض فضاء بمحيط منزله ، وبحوزته (950 ألف قطعة ألعاب نارية - كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.