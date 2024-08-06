نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تلقت 655 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2024.. ننشر التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حجم القضايا والشكاوى التي تلقتها الإدارة العامة للشؤون القانونية، بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وتلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة 655 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، من إجمالي 26 محافظة، تم الإبلاغ عنها من جميه القطاعات ولجان السير والمديريات التعليمية إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص المعلمين والطلاب.

أولًا: أكثر القضايا والشكاوى الواردة من المحافظات كانت وفقًا للتالي:

- الإسكندرية 61 مخالفة، كفر الشيخ 48 مخالفة، الدقهلية 48 مخالفة، البحيرة 33 مخالفة، بني سويف 19 مخالفة، الشرقية 58 مخالفة، شمال سيناء 10 مخالفات، القليوبية 26 مخالفة، دمياط 12 مخالفة، سوهاج 44 مخالفة، الجيزة 80 مخالفة، أسيوط 14 مخالفة، مطروح 14 مخالفة، القاهرة 69 مخالفة، السويس 3 مخالفات، الفيوم 23 مخالفة، المنوفية 18 مخالفة، الإسماعيلية 4 مخالفات، جنوب سيناء 10 مخالفات، الأقصر 6 مخالفات، المنيا 14 مخالفات، قنا 5 مخالفات، الغربية 32 مخالفة، أسوان مخالفة واحدة، وبورسعيد 4 مخالفات.

ثانيا: بالنسبة للمخالفات

كانت أكثر المخالفات الواردة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بخصوص:

- حيازة أجهزة حديثة (تليفون- ساعة سمارت) بإجمالي 355 قضية.

- أكثر المحافظات مخالفة (الجيزة - القاهرة- الإسكندرية- الشرقية- الدقهلية)

- موضوعات تتعلق بالغش والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بإجمالي 81 قضية.

- أكثر المحافظات مخالفة (القاهرة- الشرقية- القليوبية- الدقهلية- سوهاج)

- حالات تتعلق بأعمال الامتحانات بإجمالي 145 قضية.

- حالات تتعلق (بتمزيق- تبديل- هروب) بكراسات الإجابة بإجمالي 45 قضية.

- حالات تعدي وشغب بإجمالي 21 قضية.

- حالات (مرضية- توتر- انتحار) بإجمالي 8 حالات.

وانتهت نتيجة التحقيقات إلى الآتي:

أولًا بالنسبة للطلاب المخالفين

إجمالي عدد الطلاب المخالفين 1061 طالب

على رأس المحافظات التي بها مخالفات تحص الطلبة (الدقهلية 358 طالب- الجيزة 100 طالب- القاهرة 69 طالب- الإسكندرية 61 طالبًا- الشرقية 58 طالب).

- تم إلغاء جميع الامتحانات 56 طالبًا لمدة عامين مع الإحالة للنيابة العامة.

- تم إلغاء جميع الامتحانات لعدد 191 طالبًا لمدة عام واحد مع الإحالة للنيابة العامة.

- تم إلغاء امتحان لعدد 24 طالبًا لمدة عامين.

- تم إلغاء امتحان لعدد 28 طالب لمدة عام واحد.

- تم إلغاء امتحان لعدد 169 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني مع الإحالة للنيابة العامة.

- تم إلغاء امتحان عدد 28 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني.

- إحالة المواضيع لتقدير اللجنة الخاصة لعدد 24 طالب.

- إحالة للتعليم الثانوي لعدد 4 طلاب.

- تم إحالة 14 طالبًا للتعرض على مشرف تقدير المادة.

- تم السماح بدخول الامتحان للدور الثاني لعدد 9 طلاب فقط بالدرجة الفعلية.

- عدم الاعتداد بإجابات الطلاب في المادة لعدد 3 طلاب.

- الاعتداد بإجابات الطلاب في الورقة الامتحانية (البابل شيت) لعدد 5 طلاب.

- منح الطلاب درجة تعادل متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقي المواد لعدد 1 طالب.

- صحة انتساب البابل شيت لعدد 15 طالبًا.

- تم حفظ المخالفات لعدد 100 طالب.

- تم إحالة 425 طالب إلى النيابة العامة.

ثانيًا: القضايا الخاصة بالمعلمين

إجمالي عدد المعلمين المخالفين 337 معلم.

على رأس المحافظات التي بها مخالفات تخص الطلبة (القاهرة 35 معلم - الجيزة 34 معلم - الشرقية 31 معلم - الدقهلية 25 معلم - دمياط 12 معلم).

تم اتخاذ قرارات خصم وحرمات لمدة 318 معلم على النحو التالي

قرار بالخصم والحرمات من أعمال الامتحانات

- خصم 60 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 9 مع الإحالة للنيابة العامة.

- خصم 30 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات لعدد 14 معلم.

- خصم 15 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 4 معلمين.

- خصم 15 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 3 معلمين.

- خصم 60 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد معلم واحد.

- خصم 60 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 2 معلم

- خصم 10 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد معلم واحد.

- خصم 10 يومًا مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات لعدد معلم واحد.

تم اتخاذ قرارات بالخصم والإنذار لعدد 158 معلم على النحو التالي:

قرارات بالخصم من الراتب

- تم إصدار عقوبة الخصم من الراتب لمدة تتراوح من يوم إلى 15 يوم لعدد 158 معلم.