نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفى بسبب النتيجة.. التعليم تنعى أسرة طالب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالعزاء لأسرة طالب الثانوية العامة، توفى نتيجة ضغط أسرته عليه بسبب نتيجة الثانوية العامة، حيث إن الطالب بلال مقيم فى منطقة الخصوص، وتوفى بعدما تخلص من حياته خوفا من عدم حصوله على مجموع مرتفع بالثانوية العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.



وعلى صعيدا آخر، أعلن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2024 احصائيات النجاح في نتيجة الثانوية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول

وأعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة 729835 طالب وطالبة وحضر منهم 726648 ونجح منهم 590992 وعدد طلاب الدور الثاني 96984.

كما أعلن ضاهر أن نسبة النجاح للبنين 84.7% والبنات 78.7% الاجمالي في نسبة النجاح 81.3، حيث جاءت نسبة الشعبة العلمية علوم 80.64%، الشعبة العلمية رياضة 86.36% والشعبة الادبية 80.27%.



وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨١.٣ ٪؜.