وزيرا التضامن والعمل ومحافظ الغربية ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى ورئيس صناع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 03:31 مساءً - تفقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، واللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بمدرسة حنون الثانوية التجارية بقرية حنون بزفتى على هامش زيارتهم للغربية اليوم الثلاثاء و ضمن جهود تنفيذ أهداف حملة " ايد واحدة" لخدمة أهالي حنون القرى المجاورة.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي، والسادة الحضور رخلال الزيارة لشرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها القافلة كجزء من الخدمات التي تقدمها صناع الخير عضو التحالف بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وكلية طب الاسنان بالجامعة البريطانية من توقيع الكشف الطبي فى مجالات العيون والاسنان والجلدية والباطنة والقدم السكري وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسلميها، إلى جانب تشخيص الاحتياج لعمليات جراحية تمهيدا لإجرائها، وذلك بالمجان تماما، فضلا عن التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض العيون وطرق الحفاظ على الاسنان سليمة والوقاية من الإصابة بمضاعفات القدم السكرى ضمن مبادرة صناع الخير قدم صحيح لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين حماية لهم من البتر.