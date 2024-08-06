وزير الصحة يتفقد مستشفى صدر العباسية ويوجه بتسريع وتيرة التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء ، زيارة ميدانية لمستشفي صدر العباسية ، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا ، والتواصل المباشر مع المواطنين، لتحقيق خطة الوزارة نحو توفير خدمات صحية ذات جودة شاملة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ زيارته ، بالاستماع لعرض تفصيلي ، حول مبان المستشفى وأقسامها ، والقوى البشرية وتخصصاتها ، وكذلك معدلات التردد ، حيث بلغت نسب الإشغال بالقسم الداخلي 72٪، و98٪ بقسم الرعاية.

وتفقد الوزير أقسام الأطفال ، الاستقبال ، والأشعة المقطعية ، ووجه خلال جولته ، بعمل تقارير وإحصاءات دورية ، بشأن معدلات مرض الدرن، والتي ستساهم بحثيا في معرفة معدلات الإصابة، والفئات العمرية الأكثر عرضه للمرض.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال تفقده أقسام المستشفى بعمل علامات استرشادية للتسهيل علي المترددين ، في سرعة الوصول إلى الاقسام نظراً لاتساع مساحة المستشفى.

وأضاف " عبدالغفار " أن الوزير تفقد أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمبنى الجديد بالمستشفى ، حيث إنتقد معدلات الإنجاز، ومستوي التشطيبات، وأعمال النظافة ، مؤكدًا أن معدلات أعمال التطوير غير مُرضية، مقارنة بالمدة الزمنية، التي تم إسناد المبنى خلالها للجهات المنفذة، بالرغم من عدم وجود أي معوقات أو تحديات مالية.

وتابع " عبدالغفار" أن الوزير شدد على سرعة الانتهاء من إنشاء المبنى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ووجه بعمل تقرير يومي عن معدلات التطوير ونسب الإنجاز، مشيراً إلى أن المبني الجديد بالمستشفى يتضمن قسم للعيادات الخارجية، قسم للطوارئ، وقسم الرعايات المركزة، وقسم عمليات جراحة الصدر.

وأضاف "عبدالغفار" أن مستشفي صدر العباسية من أوائل المستشفيات التي بدأ فيها علاج الدرن المقاوم للأدوية منذ عام 2006، مشيرا إلى أن المستشفى ، تتكون من 16 مبنى بقوة استيعابية تبلغ 335 سرير، منها 100 سرير لمرضى الدرن، و77 سرير رعاية ، منها 30 سرير رعاية متوسطة ، بالإضافة إلى 21 سرير بقسم الطوارئ والاستقبال منهم 2 سرير إنعاش قلبي رئوي، و2 جهاز أشعة مقطعية، ومعمل متكامل لتشخيص الدرن والأمراض الصدرية، ومعمل PCR لاكتشاف الفيروسات، ومعمل باثولوجي لفحص الأنسجة، بالإضافة لتطوير قسم المناظير الصدرية والشعبية.