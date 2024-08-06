العربية: محمد إسماعيل درويش رئيساً للمكتب السياسى لحركة حماس خلفا لهنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 04:29 مساءً - بعد إعلان حركة حماس عن بدء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال إسماعيل هنية، كشف عن اسم خليفة الأخير.

فقد أفادت مصادر لموقع "العربية" عن اختيار محمد إسماعيل درويش رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لهنية، لحين إجراء انتخابات داخل حماس.

كما قالت إن رئيس حماس الجديد "محمد إسماعيل درويش" يقيم في قطر.

وكانت "حماس" أعلنت، السبت، بدء إجراءات عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال هنية.