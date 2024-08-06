نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مساكن الشباب بالرماية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فور تلقيه شكاوي من القاطنين، بجولة تفقدية لمساكن الشباب بالرماية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحالة الطرق والنظافة والإشغالات والتعرف ميدانيًا على الاحتياجات اللازمة للمنطقة.

واستمع محافظ الجيزة خلال جولته إلى مطالب المواطنين من قاطني المنطقة للوقوف علي أبرز المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم لدرستها ووضع الحلول العاجلة لها واصطحبهم في جولة داخل مساكن الرماية.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بسرعة الارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة وتكليف ورديات عمل لمراقبة ورصد الحالة العامة للطرق والنظافة ومتابعة أداء شركات الجمع السكني إلى جانب إجراء الصيانات اللازمة لأعمدة الأنارة والمتابعة الدورية علي مدار اليوم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ بحصر الكثافات السكانية بالمنطقة ودراسة احتياجاتهم فيما يخص خطوط النقل الجماعي والسرفيس لتلبيتها وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

كما وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بتقليم الأشجار الموجودة لكونها متنفس للمواطنين ولإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين من قاطني المنطقة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم مؤكدًا أن كافة الشكاوي المعروضة من قبلهم سوف تلقى اهتمامًا كبيرًا.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

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