وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره الأردني الوضع المتأزم في غزة وتداعياته الإقليمية الخطيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 05:30 مساءً - أجرى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً اليوم مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الاتصال تناول المستجدات الأخيرة حيال الوضع المتأزم في قطاع غزة وتداعياته الإقليمية الخطيرة، حيث اتفق الوزيران على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف المصرية/ الأردنية بشكل وثيق للتعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن مناقشات الوزيرين أكدت تطابق الرؤى حول حقيقة أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد الحالي في المنطقة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على أن يعقب ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع جذور الأزمة وتكثيف الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقد سلط الدكتور عبدالعاطي الضوء على ما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار، وتزايد مخاطر توسيع رقعة المواجهة، بما يمكن أن يقود المنطقة إلى حافة الهاوية، وذلك كنتيجة مباشرة للتداعيات شديدة السلبية للحرب الجارية في غزة، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن الضغط على إسرائيل بشكل يؤدي إلى وقف اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني. وقد تم التوافق على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، وذلك للعمل سوياً على ضمان أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.