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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة "الدور الثانى 2024" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسى 2023 / 2024 والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.
كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين يوم السبت الموافق 24 أغسطس وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.