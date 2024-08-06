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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة "الدور الثانى 2024"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة "الدور الثانى 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسى 2023 / 2024 والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.

كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين يوم السبت الموافق 24 أغسطس وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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