وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيطالى جهود مصر لاحتواء التصعيد الإقليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 08:26 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، ذكر أن الوزير عبد العاطى أعرب عن شكره لمبادرة نظيره الإيطالى بالاتصال للتهنئة بتوليه المنصب الجديد، مؤكداً على تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، التى تشهد تطوراً ملحوظاً فى كافة المناحى، لاسيما بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى مصر في مارس الماضي، حيث شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد السيد وزير الخارجية على تعويل مصر على مواصلة إيطاليا دعمها لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأروروبى، وما يتصل بها من حزمة تمويلية.

ومن ناحية أخرى، تطرق الحديث إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد الإقليمى، حيث أحاط وزير الخارجية نظيره الإيطالى بالاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة، والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية، على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد، مؤكداً رفض مصر لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة، لما تسببه من زيادة حدة التوتر والاحتقان.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن الاتصال تناول التعاون المصرى مع إيطاليا في دعم جهود تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتنمية في إفريقيا، وكذا التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، حيث أعرب وزير خارجية إيطاليا عن تقدير بلاده للعلاقة القوية والخاصة التي تجمع بين مصر وإيطاليا، وحرصه على الالتقاء بنظيره المصرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وقد رحب السيد وزير الخارجية بالمقترح، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.