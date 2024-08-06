مهرجان العلمين يكشف قيمة جوائز منافسة (1 ضد 1) في كرة القدم الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 11:26 مساءً - حددت إدارة مهرجان العلمين الجديدة قيمة الجوائز المادية لبطولة 1 ضد 1 في مهارات كرة القدم، والمقرر انطلاقها الجمعة المقبل على ملعب سكور جراس في العلمين.

وجاءت قيمة الجوائر كالتالي:

المركز الأول: 7000 جنيه

المركز الثاني: 5000 جنيه

المركز الثالث: 3000 جنيه

ودعت إدارة مهرجان العلمين جميع عشاق المستديرة الذين يرون في أنفسهم مهارة خاصة إلى المشاركة وإبراز قدراتهم الفنية أمام الجمهور. فهل تعتقد أن لديك ما يلزم لتكون الأفضل؟ هل تستطيع أن تثبت أنك "لعيب مهاري وحريف"؟ هذه فرصتك لتثبت ذلك وتنافس على جوائز قيمة.

البطولة تعتبر فرصة رائعة للتفاعل مع محبي كرة القدم، وعرض مهاراتك أمام جمهور واسع، واكتساب خبرة جديدة في المنافسات الرياضية.

وأطلقت إدارة المهرجان حملة دعائية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "شايف نفسك لعيب مهاري وحريف؟"، لتشجيع أكبر عدد من المشاركين على التسجيل والمشاركة في هذا الحدث المميز.

تعتبر هذه البطولة إضافة مميزة إلى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث تساهم في تنشيط الحركة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة،بالإضافة إلى كونها فرصة ممتعة لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.

من المتوقع أن تشهد البطولة إقبالاً كبيراً من محبي كرة القدم، مما يجعلها حدثاً رياضياً مثيراً وناجحاً.