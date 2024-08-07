نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تهنيء الطلاب أوائل الثانوية العامة من ذوي الإعاقة وأبناء أسر تكافل وكرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص التهنئة للطلاب أوائل الجمهورية في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، وأبناء أسر تكافل وكرامة على ما حققوه من نجاح وتفوق.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها الشديد بنجاح الطلاب وتفوقهم وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهتهم بعزيمة وصبر وشجاعة، متمنية لهم دوام التقدم والتفوق في حياتهم الجامعية والعملية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة سبل الدعم والخدمات اللازمة لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة للوصول إلى أعلى مستويات التعليم والتفوق، وذلك من خلال برامج ومبادرات متعددة تهدف إلى دمجهم في المجتمع التعليمي بشكل كامل.

وأكدت أن هذا النجاح يعد مثالًا يحتذى به في المجتمع ويعكس الإرادة القوية والتحدي الذي يتمتع به هؤلاء الطلاب، مشيرة إلى أن التعليم هو أهم أوجه الاستثمار في البشر، ويعد على رأس أولويات الحكومة، موضحة أن الوزارة تتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المهتمة بالتعليم وتمتد مسئولياتها بداية من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى المرحلة الجامعية.

كما توجهت بالتهنئة لأبناء وبنات أسر برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث يصل نسبة الأسر التي لديها أبناء في المراحل التعليمية إلي 60% من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، وهو ما يؤكد الأهمية التي توليها الوزارة للتعليم في كافة المراحل.