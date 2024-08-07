نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رطب نهارا.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:\

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 35 26

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 26

دمياط 33 25

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 37 26

السويس 36 26

العريش 34 25

رفح 34 25

رأس سدر 40 26

نخل 36 19

كاترين 31 17

الطور 40 28

طابا 38 25

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 32 24

العلمين 32 24

مطروح 31 23

السلوم 36 25

سيوة 40 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 29

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 32

شلاتين 42 32

حلايب 38 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 23

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 29

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 42 29