محافظة الجيزة تخفض درجة القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 02:26 مساءً - اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مقترح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتخفيض درجة القبول بمدارس الثانوى العام والخاص على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2024/2025 م، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم.

وأوضح محافظ الجيزة أن المقترح تم اعتماده بعد الإطلاع على مؤشرات القبول بمرحلة الثانوى العام والإحصائيات الخاصة به والكثافات الطلابية وبناء عليه تقرر تخفيض درجة القبول بمدارس الثانوى العام الرسمى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بحد أدنى مجموع 220 درجة، والثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة.

بالإضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة، على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع طلابه.