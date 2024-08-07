نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ غدا.. التعليم تعلن خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024؛ اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 8 / 8 / 2024.

وقد تقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من غد يوم الخميس 8 / 8/ 2024 وحتى يوم الخميس 22 / 8 / 2024 على أن تبدأ اجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد 11 /8 / 2024.

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالي:

أولًا: خطوات التقديم للتظلمات:

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصري ـ فورى

ـ أي فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد من هنـــــــــــــــــا.

ثانيًا: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الاتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثانيًا: الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.