طرح فئة جديدة من تذاكر حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 06:33 مساءً - كشف مهرجان العلمين الجديدة أمس، عن طرح تذاكر جديدة لحفل عمرو دياب.

ويحيي عمرو دياب حفلا غنائيا في مهرجان العلمين، يوم الجمعة 9 أغسطس الجاري، يبدأ في تمام الساعة 10 مساء، ويستمر حتى الساعة 11:59 قبل منتصف الليل، ويقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من جمهور عمرو دياب من داخل وخارج مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين البوستر الدعائي لحفل عمرو دياب وعلقت عليه: "حفلة عمرو دياب المنتظرة في الساحل على الأبواب! بنفكركم أن تذاكر الحفلة خلصت بالكامل، ومتبقي عدد محدود من تذاكر الـ Regular للمرحلة الثالثة.. ما تفوتش الفرصة، احجز تذكرتك دلوقتي واستعد لليلة جديدة مع الهضبة عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة".

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الـ Regular للمرحلة الثالثة من حفل عمرو دياب وجاءت بسعر 900 جنيه.