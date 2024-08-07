نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين فؤاد توجه بتشكيل لجنة لمعاينة مصدر ونوعية المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار متابعة وزيرة البيئة لما تم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعي حول مصدر لصرف مياه علي نهر النيل عند كوبري الوراق، فقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بشكل فوري الفرع الاقليمي المختص بالقاهرة الكبري لاجراء معاينة والتأكد من مصدر ونوعية المياه.

حيث تم تشكيل لجنة تتكون من كلا من السيد الاستاذ حسام امين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبري والمهندس محمد رضا مدير نوعية المياه بالفرع.

وقد تبين أن المصدر ماسورة صرف الروبة لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية باسوس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والتى تقوم بتغذية القرية وضواحيها وتم افتتاحها فى مايو 2001.

وقد اسفرت المعاينة عن أن ما ورد بالفيديو هو ناتج غسيل احواض المرشحات للمحطة ( الروبة ) حيث إن الماسورة أسفل التيار وبما لا يؤثر على مأخذ المحطة ولضمان كفاءة تشغيل المحطة بالتخلص من الرواسب المتراكمة بالاحواض الناتجة عن عمليات التنقية. وتحتوي المحطة على عدد 4 احواض مرشحة ويتم غسيل الحوض حسب حالة المرشحات ويتم ذلك علي فترات متباعدة وطبقا للاحتياجات الفنية للمحطة بما يضن سلامة وجودة مياه الشرب وصحة المواطنين.

واثناء تواجد اللجنة تبين أن المياه خالية من العكارة وتم مراجعة الموقف البيئي للمحطة، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وضمان تنفيذ اجراءات التخلص الآمن من الرواسب المتراكمة (الروبة) وبما لا يؤثر علي نوعية المياه بنهر النيل مع مراعاة الكفاءة التشغيلية للمحطة وجودة مياه الشرب.