نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مشروع القرن".. ما الذي يحدث بأعمال تطوير "حفائر الفسطاط"؟ (صور حصرية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعد الفسطاط أحد أهم المدن الأثرية التي أنشئت في العصر الإسلامي فهي أول مجتمع يُقام بعد الفتح العربي مباشرة، 20 هـ، وكان فيها أول جامع بمصر وإفريقيا، وقد تحدث عنها الرحالة بشكل يجذب الانتباه، وأي باحث أثري نهم بالتأكيد سيكون متشوقًا لنتائج أي حفائر تُجرى هناك.

مشروع تطوير

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن مشروع ضخم تحت مسمى «حفائر الفسطاط»، والذي يأتي في إطار مشروع إحياء المنطقة التراثية، وتحويلها إلى متحف مفتوح، والمشروع يتضمن تطوير حدائق تلال الفسطاط، يتضمن مناطق ثقافية، تراثية، ترفيهية، واستثمارية، بالإضافة إلى تطوير مسجد عمرو بن العاص، وساحته، وإقامة مناطق خضراء ومناطق للخدمات ومناطق انتظار السيارات.

صور حصرية

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عدد من الصور من داخل منطقة الحفائر التي تجري حاليًا في الفسطاط، لإظهار كافة الشواهد الأثرية التي قد تكون متبقية فيها، وكان الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية الأسبق، قد سرد في عام 2021م، تاريخ مدينة الفسطاط الأثري مثبتًا عدة حقائق هامة للغاية وهي كالتالي:

أولًا: أن الحفائر الأثرية في مدينة الفسطاط بدأت ما بين أعوام 1912 و1920، عن طريق مصلحة الآثار المصرية بواسطة عالم الآثار المصري علي بهجت والمهندس الفرنسي ألبرت جبرائيل، ونتج عنها عدة اكتشافات منها بيوت ومنشآت ترجع للعصر الطولوني والعصر الفاطمي وعرفت ببيوت الفسطاط وكانت مادة البناء فيها من الطوب الأحمر، وتتكون من حجرات وحديقة وصحن مكشوف وقاعة رئيسية ووصل ارتفاعها إلى 4 طوابق.

ثانيًا: بقايا تلك المنازل موجودة حتى الآن، ويتراوح ارتفاع بقاياها ما بين 50 سم وحتى 2.50 متر، وأغلبها محتفظًا بوسائل تزويد وتصريف المياه حتى الآن.

ثالثًا: في عام 1932م استكمل عالم الآثار حسن الهواري أعمال حفائر علي بهجت واكتشف بقايا البيت الطولوني ويعود تاريخه إلى القرن الثالث الهجري واكتشف بقايا حمام فاطمي.

رابعًا: توالت أعمال الحفائر في منها حفائر جمال محرز سنة 1964م، ثم حفائر كلية الآثار بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة سعاد ماهر ما بين عامي 1973 و1975 في منطقة جامع الأولياء، وحفائر البعثة المصرية الأمريكية خلف جامع أبو السعود بواسطة جورج اسكانلون وكوبياك، وحفائر المعهد الفرنسي بمنطقة اسطبل عنتر، وحفائر البعثة المشتركة ما بين المركز الياباني وتفتيش آثار الفسطاط ومركز البحوث الأمريكي في منطقة الفواخير خلف جامع عمرو بن العاص.

تصريحات خاصة

وحصلت دوت الخليج على الصور التي تسجل أعمال الحفائر والترميم الجارية في بقايا مدينة الفسطاط الآن، والتي –كما سبق- تم اكتشاف العديد من آثارها، وأفاد مصدر من داخل المجلس الأعلى للآثار في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج أن الحفائر في مساحة الـ47 فدان المسجلة كآثار، وهي تسعى للكشف مزيد من اللقى والشواهد الأثرية بهدف تحويلها إلى متحف مفتوح.

وأكد المصدر أن هناك أماكن في الفسطاط تتم فيها الحفائر للمرة الأولى ولم تمتد لها يد الحفر في أعمال الحفائر السابقة.

وعند سؤال المصدر عن وسائل الحفر التي تتم في منطقة الفسطاط قال إنه يتم استخدام الحفر اليدوي، ويتم استخدام الحفر الآلي في المناطق التي ليس بها شواهد أثرية بعد، وعند ظهور أي بوادر يتم الحفر اليدوي الدقيق وتتبع مسار الشواهد حتى تنتهي.

وبمطالعة الصور التي وصلتنا من داخل الفسطاط نجد أن هناك أعمال استكمال تتم لبعض الشواهد الأثرية، وأكد المصدر أن الاستكمال يتم من الداخل وليس خارج الأثر، وذلك بعد إعادة تدوير كل الآجر الأثري –الطوب الأحمر الأثري- الذي تم العثور عليه، وأشار إلى أن المادة المستخدمة في الترميم هي مادة «القصرمل»، وهي نفس المادة التي تم بها البناء قديمًا، وهي بديل للأسمنت، وأكد أن الظاهر في الصور هو قصرمل وليس أسمنت.

تساؤلات مشروعة

والأمر كله الآن يحتاج إلى مزيد من الإيضاح من قيادات المجلس الأعلى للآثار، إلى أي مرحلة وصل مشروع حفائر الفسطاط ومتى سينتهي؟ وما هو المأمول منه؟ وعلى كم متر يتم عمل مجسات أثرية؟ وهل تم العثور على لقى أثرية أو شواهد جديدة؟ وهل استخدام الاستكمال هنا تم بطريقة صحيحة وبموافقة اللجنة الدائمة؟ تساؤلات مشروعة تطرحها دوت الخليج وفي انتظار الإجابة عنها...

0e551110-1da3-4262-a58d-b67d7f8110c8

4bcb1e28-e231-4a25-8e2c-76810b382a2a

20a1589c-b33d-49ee-842b-da868eeffe74

052dd664-c36f-485d-b73a-e393f138ae36

1280c630-324f-4e5d-8238-ca75eead2322

7289cd36-7d7d-4902-8ac4-efba5e84239c

beecd90c-1072-4117-9806-53306e6757df

c9cdc412-1eb0-4a22-ab67-14a2adf152de

cb620d46-105a-4160-86ec-3875c86b4015

d17dcae0-3791-4a09-84c2-22f5806b466c